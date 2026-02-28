Саудівська Аравія пригрозила Ірану "серйозними наслідками" за удари по братніх країнах

Саудівська Аравія засудила сьогоднішні удари Ірану по Ер-Ріяді та інших країнах Близького Сходу, а також пригрозила "серйозними наслідками".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Саудівської Аравії.

"Королівство також попереджає про серйозні наслідки, що виникають внаслідок подальшого порушення суверенітету держав та принципів міжнародного права", - додали у відомстві.

У МЗС зазначили, що Саудівська Аравія підтверджує свою повну солідарність та непохитну підтримку братніх країн, а також готовність "надати всі свої можливості в їхнє розпорядження для підтримки будь-яких заходів, які вони можуть вжити".

"Королівство Саудівська Аравія рішуче засуджує та викриває відверту іранську агресію та кричуще порушення суверенітету ОАЕ, Бахрейну, Катару, Кувейту та Йорданії", - йдеться в повідомленні.

Загострення на Близькому Сході

Нагадаємо, сьогодні, 28 лютого, Ізраїль завдав превентивного удару по Ірану.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про запровадження "негайного стану надзвичайної ситуації по всій країні". За його словами, превентивний удар по Ірану був необхідний для нейтралізації існуючих загроз державі Ізраїль.

До того ж атака на Іран є спільною операцією Ізраїлю та США. Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розпочали військову кампанію в Ірані для усунення загроз з боку чинного режиму.

Серед цілей сьогоднішнього удару Ізраїлю та США по Ірану були верховний лідер Алі Хаменеї президент Масуд Пезешкіян та інші топ-посадовці країни.

У відповідь Іран випустив ракети у бік території Ізраїлю. Системи протиповітряної оборони вже працюють над перехопленням цілей.

Також Тегеран завдав ударів по віськових об'єктах США у Бахрейні, Катарі, ОАЕ, Кувейті та Саудівській Аравії.