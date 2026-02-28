ua en ru
Іранський дрон атакував міжнародний аеропорт в Кувейті: що відомо

Кувейт, Субота 28 лютого 2026 18:40
UA EN RU
Іранський дрон атакував міжнародний аеропорт в Кувейті: що відомо Фото: міжнародний аеропорт Кувейт (Wikimedia.org)
Автор: Антон Корж

Міжнародний аеропорт Кувейту ввечері 28 лютого був атакований іранським ударним безпілотником. Кілька людей отримали поранення внаслідок удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральне управління цивільної авіації Кувейту.

Читайте також: Війна на знищення режиму? Чому США та Ізраїль почали масовану атаку на Іран

Зазначається, що один ударний дрон Ірану атакував будівлю міжнародного аеропорту. Внаслідок атаки кілька співробітників отримали "незначні травми". Пошкодження отримав пасажирський термінал.

"Компетентні органи негайно розпочали впровадження затверджених процедур дій у надзвичайних ситуаціях, оскільки інцидент було ліквідовано, а місце події взято під охорону", - сказано у повідомленні.

Наразі ситуація перебуває під повним контролем, ведеться ліквідація наслідків удару безпілотника. Влада Кувейту підтвердила, що "безпека мандрівників та співробітників є головним пріоритетом".

Іран ударив у відповідь

Нагадаємо, що зранку 28 лютого США та Ізраїль почали удари по Ірану. Президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розпочали військову кампанію в Ірані для усунення загроз з боку режиму аятол.

У відповідь Іран випустив ракети у бік території Ізраїлю. Також Тегеран завдав ударів по віськових об'єктах США у Бахрейні, Катарі, ОАЕ, Кувейті та Саудівській Аравії. У підсумку останні тепер готові приєднатися до США та Ізраїлю, щоб атакувати Іран.

