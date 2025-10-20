Британія готова виділити понад 100 млн фунтів стерлінгів на розміщення військ в Україні

Британія готова витратити понад 100 млн фунтів стерлінгів на можливе розміщення своїх військ в Україні. Але за умови, що президент США Дональд Трамп укладе мирну угоду з РФ.

Про це заявив міністр оборони Великобританії Джон Хіллі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Зокрема, він виступив із лекцією в лондонському Меншн-Гаусі, щоб розповісти про зусилля, які останні півроку докладають Британія і Франція для створення "коаліції добровольців" із понад 30 країн для формування того, що він назвав "Багатонаціональними силами України".

Ці сили допоможуть забезпечити безпеку повітряного і морського простору України, безпеку її кордонів, а також навчити ЗСУ, якщо Трамп виступить посередником у досягненні припинення вогню, і Росія погодиться припинити повномасштабну війну.

"Оскільки президент Трамп очолює рух за мир тут, у Європі, ми готові очолити роботу з його забезпечення в довгостроковій перспективі. Я вже переглядатиму рівні готовності наших Збройних сил і прискорюю виділення мільйонів фунтів стерлінгів на підготовку до можливого розміщення в Україні", - заявив Гіллі.

На запитання про суму він відповів, що вона становитиме "набагато більше" 100 млн фунтів стерлінгів.

Хіллі "голосно" заявив про підтримку України з боку Британії, включно з рекордною допомогою в розмірі 4,5 млрд фунтів стерлінгів у 2025 році, а також про те, що він узяв на себе роль співголови ширшої групи країн, які надсилали знаряддя і гроші Києву замість США.

"Саме тому президент Зеленський називає Велику Британію своїм найближчим союзником. Ось чому Путін вважає Велику Британію своїм ворогом номер один", - заявив глава британського Міноборони.

Водночас він попередив, що в міру зростання агресії РФ, як в Україні, так і за її межами, "Британія і наші союзники по НАТО стають більш згуртованими і сильними".

Глава Міноборони, коментуючи сьогоднішню безпекову ситуацію, зазначив, що світ сьогодні став більш нестабільним.

"Це, безсумнівно, нова ера загроз. Світ став більш нестабільним, більш невизначеним, більш небезпечним. Ніколи з часів закінчення Другої світової війни безпека Європи не піддавалася такому ризику міждержавного конфлікту", - каже міністр.

За словами Гіллі, у зв'язку з вищеописаним, необхідна "нова ера оборони".

"Зараз настала епоха жорсткої сили, міцних союзів і впевненої дипломатії", - підкреслив він.

Також міністр заявив, що плани на нову еру передбачають збільшення витрат на оборону до 5% від ВВП до 2035 року.

"Заглядаючи вперед у решту цього десятиліття, я бачу, що наше завдання в цю нову епоху жорсткої сили - забезпечити мир на нашому континенті та сформувати міцніші заходи стримування і стійкості. Новий курс для європейської безпеки", - сказав Гіллі.

Крім того, він звернувся до Близького Сходу і оголосив, що Британія направить двозіркового офіцера на посаду заступника командувача ЗС США, якому буде доручено стежити за дотриманням режиму припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС.