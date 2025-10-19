Зеленський про гарантії безпеки від США: ми на шляху до результату

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та США обговорюють гарантії безпеки, які може надати Вашингтон Києву. Наразі сторони на шляху до результату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для NBC News .

"Ми маємо "коаліцію рішучих" і у нас будуть гарантії безпеки, але нам потрібна Європа разом із США. Звичайно, ми хочемо двосторонніх гарантій та розуміння, які гарантії Сполучені Штати можуть дати Україні. Ми обговорюємо це і ми на шляху до цього результату", - сказав президент.

Зеленський поінформував, що просив президента США Дональда Трампа про двосторонні гарантії безпеки США-Україна. Наразі сторони на шляху до результату.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, у п'ятницю президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому, де зустрівся з президентом США Дональдом Трампом.

Після цієї зустрічі український лідер вийшов до журналістів, де відповів представникам ЗМІ на низку запитань.

Зокрема, президент повідомив, що європейські гарантії безпеки Україні майже готові.

"Це добре, що ми обговорюємо гарантії безпеки, США не виступають проти цього. Європейська частина майже готова, вона майже на папері, те, що можуть забезпечити європейці", - сказав глава держави.

Водночас Зеленський підкреслив, що Україні потрібні гарантії безпеки від США, оскільки Росія може порушити будь-які мирні домовленості, які будуть досягнуті.