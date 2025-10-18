Європейські гарантії Україні майже готові на папері, потрібні гарантії США, - Зеленський
Україні потрібні гарантії безпеки від США, оскільки Росія може порушити будь-які мирні домовленості, які будуть досягнуті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського після зустрічі з Дональдом Трампом в Білому домі.
"Це добре, що ми обговорюємо гарантії безпеки, США не виступають проти цього. Європейська частина майже готова вона майже на папері, те, що можуть забезпечити європейці", - сказав він.
Водночас Україні потрібні гарантії від США.
"Нам потрібні США, тому що тільки Трамп має діалог з Росією. Бо я боюсь, наша країна боїться, що якщо буде припинення вогню, то нам потрібні гарантії від США, що Путін знову не прийде з агресією", - додав президент.
Пропозиція Трампа
Нагадаємо, Трамп після зустрічі із Зеленським в Білому домі заявив про те, що Україна і Росія повинні "зупинитися там, де зараз стоять". "Нехай обидві сторони оголосять про перемогу, а історія розсудить", - написав він.
Зеленський заявив, що підтримує цю пропозицію Трампа.
До того Трамп ухилився від відповіді на питання про територіальні поступки України для мирної угоди.
За даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова більшість українців (60%) переконані, що незалежно від умов завершення нинішньої війни з Росією, у майбутньому РФ знову атакуватиме Україну.