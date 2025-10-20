Британия готова выделить свыше 100 млн фунтов стерлингов на размещение войск в Украине

Британия готова потратить свыше 100 млн фунтов стерлингов на возможное размещение своих войск в Украине. Но при условии, что президент США Дональд Трамп заключит мирную сделку с РФ.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хилли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

В частности, он выступил с лекцией в лондонском Мэншн-Хаусе, чтобы рассказать об усилиях, которые последние полгода предпринимают Британия и Франция для создании "коалиции добровольцев" из более чем 30 стран для формирования того, что он назвал "Многонациональными силами Украины".

Эти силы помогут обеспечить безопасность воздушного и морского пространства Украины, безопасность ее границ, а также обучить ВСУ, если Трамп выступит посредником в достижении прекращения огня, и Россия согласится прекратить полномасштабную войну.

"Поскольку президент Трамп возглавляет движение за мир здесь, в Европе, мы готовы возглавить работу по его обеспечению в долгосрочной перспективе. Я уже пересматривать уровни готовности наших Вооруженных сил и ускоряю выделение миллионов фунтов стерлингов на подготовку к возможному размещению в Украине", - заявил Хилли.

На вопрос о сумме он ответил, что она составит "намного больше" 100 млн фунтов стерлингов.

Хилли "громко" заявил о поддержке Украины со стороны Британии, включая рекордную помощь в размере 4,5 млрд фунтов стерлингов в 2025 году, а также о том, что он взял на себя роль сопредседателя более широкой группы стран, которые отправляли орудие и деньги Киеву вместо США.

"Именно поэтому президент Зеленский называют Великобританию своим ближайшим союзником. Вот почему Путин считает Великобританию своим врагом номер один", - заявил глава британского Минобороны.

В то же время он предупредил, что по мере роста агрессии РФ, как в Украине так и за ее пределами - "Британия и наши союзники по НАТО становятся более сплоченными и сильными".

Глава Минобороны, комментируя сегодняшнюю ситуацию в сфере безопасности, отметил, что мир сегодня стал более нестабильным.

"Это, несомненно, новая эра угроз. Мир стал более нестабильным, более неопределенным, более опасным. Никогда со времен окончания Второй мировой войны безопасность Европы не подвергалась такому риску межгосударственного конфликта", - говорит министр.

По словам Хилли, в связи с вышеописанным, необходима "новая эра обороны".

"Сейчас наступила эпоха жесткой силы, прочных союзов и уверенной дипломатии", - подчеркнул он.

Также министр заявил, что планы на новую эру включают увеличение расходов на оборону до 5% от ВВП к 2035 году.

"Заглядывая вперед в оставшуюся часть этого десятилетия, я вижу, что наша задача в эту новую эпоху жесткой силы - обеспечить мир на нашем континенте и сформировать более прочные меры сдерживания и устойчивости. Новый курс для европейской безопасности", - сказал Хилли.

Кроме того, он обратился Ближнему Востоку и объявил, что Британия направит двухзвездного офицера на должность заместителя командующего ВС США, которому будет поручено следить за соблюдением режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС.