Британия разрешила импорт топлива, изготовленного из российской нефти, - Reuters
Британия разрешила импорт дизеля и авиатоплива, произведенного за рубежом из российской нефти. Решение принято на фоне скачка цен на топливо из-за закрытия Ормузского пролива. Днем ранее аналогичный шаг сделали США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Что разрешила Британия
Лицензия, вступающая в силу в среду, разрешает импорт топлива, переработанного из российской нефти в третьих странах, в частности Индии и Турции. Компании обязаны вести соответствующий учет.
Действие лицензии является бессрочным, но подлежит регулярному пересмотру и может быть отозвано.
Отдельно Британия выдала временную лицензию до 1 января следующего года на морскую транспортировку сжиженного газа из российских проектов Sakhalin-2 и Yamal LNG, включая услуги по перевозке, финансированию и брокерингу.
Почему это происходит
Нефть марки Brent торгуется около 110 долларов за баррель - вблизи недавних максимумов. Цены на авиатопливо резко выросли, авиакомпании повышают тарифы и сокращают рейсы. Более высокие цены на топливо усиливают инфляционное давление на британских потребителей - в то же время официальная статистика зафиксировала охлаждение рынка труда.
США в понедельник продлили санкционное исключение, позволяющее покупать российскую морскую нефть - для поддержки стран, уязвимых к перебоям в поставках из-за закрытия Ормузского пролива.
Аналогичное решение США ранее вызвало критику в Европе. Еврокомиссар раскритиковал США за ослабление нефтяных санкций против РФ, Брюссель подчеркнул, что это лишь увеличит финансовые доходы Кремля.
Президент Украины Зеленский также отметил, что оснований для ослабления санкционного давления на Россию пока нет, это только будет стимулировать ее агрессию.