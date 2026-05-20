Британия разрешила импорт топлива, изготовленного из российской нефти, - Reuters

Британия разрешила импорт дизеля и авиатоплива, произведенного за рубежом из российской нефти. Решение принято на фоне скачка цен на топливо из-за закрытия Ормузского пролива. Днем ранее аналогичный шаг сделали США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Что разрешила Британия

Лицензия, вступающая в силу в среду, разрешает импорт топлива, переработанного из российской нефти в третьих странах, в частности Индии и Турции. Компании обязаны вести соответствующий учет.

Действие лицензии является бессрочным, но подлежит регулярному пересмотру и может быть отозвано.

Отдельно Британия выдала временную лицензию до 1 января следующего года на морскую транспортировку сжиженного газа из российских проектов Sakhalin-2 и Yamal LNG, включая услуги по перевозке, финансированию и брокерингу.

Почему это происходит

Нефть марки Brent торгуется около 110 долларов за баррель - вблизи недавних максимумов. Цены на авиатопливо резко выросли, авиакомпании повышают тарифы и сокращают рейсы. Более высокие цены на топливо усиливают инфляционное давление на британских потребителей - в то же время официальная статистика зафиксировала охлаждение рынка труда.

США в понедельник продлили санкционное исключение, позволяющее покупать российскую морскую нефть - для поддержки стран, уязвимых к перебоям в поставках из-за закрытия Ормузского пролива.