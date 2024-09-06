Британія допоможе посилити ППО України

Засідання у форматі "Рамштайн"

На початку повномасштабного вторгнення РФ, близько 50 країн Заходу під керівництвом США створили Контактну групу з питань оборони України. Перше засідання відбулося на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині й подальші зустрічі отримали таку назву.

Наступне засідання Контактної групи відбудеться 6 вересня.

Зустріч відвідає президент Володимир Зеленський, що зробить її більш політичною.

Зокрема, глава держави планує зустрітися з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Також напередодні засідання "Рамштайн", Зеленський провів переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Масштабні обстріли України

Останніми тижнями Росія суттєво посилила ракетні та дронові атаки проти України.

Останній масштабний обстріл стався в ніч на 4 вересня. Вранці у Львові прогриміла низка потужних вибухів - місто атакували крилатими і балістичними ракетами. Внаслідок атаки загинули семеро людей, серед яких є діти, поранень зазнали 47 осіб.

В ніч на 3 вересня російський агресор вдарив двома балістичними ракетами по будівлі Інституту зв'язку в Полтаві. Внаслідок атаки загинули понад 50, зазнали поранень більше 300 людей.

26 серпня Росія завдала наймасштабнішої атаки за весь період повномасштабної війни. Агресор випустив понад сотню ракет і дронів по Україні. Постраждало багато об'єктів енергетичної інфраструктури.

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