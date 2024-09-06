Британия поможет усилить ПВО Украины

Отмечается, что Украина получит 650 легких многоцелевых ракет на сумму 162 млн фунтов стерлингов (213,13 млн долларов), которые помогут защитить страну от российских ударных дронов и бомбардировок.

О новой поставке ракет было объявлено во время участия министра обороны Великобритании Джона Хили на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии.

"Это новое обязательство даст важный толчок противовоздушной обороне Украины", - сказал Хили.

Произведенные компанией Thales Group ракеты имеют дальность действия более 6 километров и могут запускаться с различных платформ на суше, море и в воздухе.

Первая анонсированная партия ракет, должна прибыть до конца текущего года.