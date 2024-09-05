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У Полтаві завершили аварійно-рятувальні роботи після атаки РФ по Інституту зв'язку

Полтава, Четвер 05 вересня 2024 18:09
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У Полтаві завершили аварійно-рятувальні роботи після атаки РФ по Інституту зв'язку Фото: росіяни атакували Полтаву (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій України завершили аварійно-рятувальні роботи на місці Інституту зв'язку в Полтаві. Роботи тривали 3 дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДСНС України.

"Аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару по навчальному закладу в Полтаві завершені", - повідомили в ДСНС.

За даними рятувальників, наразі фахівці проводять ідентифікацію вилучених рештків людських тіл.

Загалом відомо, що в результаті російського удару загинули 55 людей, постраждали - 328.

Удар по Полтаві

Нагадаємо, що ще 3 вересня російські окупанти завдали удару по Полтаві. Ворожі снаряди були запущені по будівлі навчального центру. Однак в результаті атаки також постраждала сусідня лікарня і частково була зруйнована одна з будівель Інституту звʼязку. Відомо що для свого удару окупанти використали балістику.

Сьогодні український президент Володимир Зеленський заявив, що це був прорахований удар. Він зауважив, що російська ракета летіла лише три хвилини, через що люди не встигли спуститися в укриття.

Детальніше про ворожий удар по Полтаві та його наслідки, можна дізнатись - у матеріалі РБК-Україна.

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