У Полтаві завершили аварійно-рятувальні роботи після атаки РФ по Інституту зв'язку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДСНС України.

"Аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару по навчальному закладу в Полтаві завершені", - повідомили в ДСНС.

Удар по Полтаві

Нагадаємо, що ще 3 вересня російські окупанти завдали удару по Полтаві. Ворожі снаряди були запущені по будівлі навчального центру. Однак в результаті атаки також постраждала сусідня лікарня і частково була зруйнована одна з будівель Інституту звʼязку. Відомо що для свого удару окупанти використали балістику.

Сьогодні український президент Володимир Зеленський заявив, що це був прорахований удар. Він зауважив, що російська ракета летіла лише три хвилини, через що люди не встигли спуститися в укриття.

Детальніше про ворожий удар по Полтаві та його наслідки, можна дізнатись - у матеріалі РБК-Україна.

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