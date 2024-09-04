У Львові чути звуки вибухів, військові попереджали про дрон
Зранку, 4 вересня, у Львові знову чути звуки вибухів. Військові попереджали про ворожий безпілотник.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне новини" та канал Повітряних сил ЗСУ.
"У Львові знову чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 05:15.
За дві хвилини до цього у Повітряних силах попередили, що в напрямку міста летить другий ударний БпЛА.
Ще раніше, о п'ятій ранку, мер Львова Андрій Садовий повідомляв, що у місті працює ППО. Він закликав людей залишатися в безпечному місці
Де оголошено тривогу
Станом на 5:20 тривога по всій Україні продовжується.
Зазначимо, що в цей час в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Росія запустила по нашій країні ракети і дрони.
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