Зеленський завтра зустрінеться з Шольцом у Німеччині
Президент України Володимир Зеленський завтра, 6 вересня, проведе зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Вона відбудеться у німецькому місті Франкфурт.
Про це заявив представник уряду Німеччини, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.
"Федеральний канцлер зустрінеться з українським президентом у п'ятницю вдень у Франкфурті-на-Майні", - розповів представник уряду.
За його словами, зустріч пройде у форматі тет-а-тет.
Варто зауважити, що біля Франкфурта завтра, 6 вересня, відбудеться зустріч Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").
Що передувало
Нагадаємо, раніше видання Spiegel писало, що президент України Володимир Зеленський буде присутній особисто на черговій зустрічі у форматі "Рамштайн" 6 вересня.
Глава української держави, за інформацією журналістів, хоче звернутися до партнерів із проханням про подальші постачання далекобійної зброї, а також систем протиповітряної оборони.
Зустріч Контактної групи проходитиме на військовій базі "Рамштайн" у Німеччині.
До речі, раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що лише дозволів на далекобійні удари по Росії буде замало. Україні потрібні ще й відповідні ракети.
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