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Зеленський завтра зустрінеться з Шольцом у Німеччині

Берлін, Четвер 05 вересня 2024 21:38
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Зеленський завтра зустрінеться з Шольцом у Німеччині Фото: президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський завтра, 6 вересня, проведе зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Вона відбудеться у німецькому місті Франкфурт.

Про це заявив представник уряду Німеччини, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

"Федеральний канцлер зустрінеться з українським президентом у п'ятницю вдень у Франкфурті-на-Майні", - розповів представник уряду.

За його словами, зустріч пройде у форматі тет-а-тет.

Варто зауважити, що біля Франкфурта завтра, 6 вересня, відбудеться зустріч Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

Що передувало

Нагадаємо, раніше видання Spiegel писало, що президент України Володимир Зеленський буде присутній особисто на черговій зустрічі у форматі "Рамштайн" 6 вересня.

Глава української держави, за інформацією журналістів, хоче звернутися до партнерів із проханням про подальші постачання далекобійної зброї, а також систем протиповітряної оборони.

Зустріч Контактної групи проходитиме на військовій базі "Рамштайн" у Німеччині.

До речі, раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що лише дозволів на далекобійні удари по Росії буде замало. Україні потрібні ще й відповідні ракети.

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Володимир Зеленський Олаф Шольц Зустріч Рамштайн
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