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В Британии третий за день министр подал в отставку из-за Brexit

Новости » Политика    15.11.2018 - 13:05
В Британии третий за день министр подал в отставку из-за Brexit
Фото: Эстер Макви (flickr.com/number10gov)

По мнению министра, соглашение о Brexit, которую Тереза Мэй представила на заседании правительства накануне, не соответствует результатам референдума 2016 года

Министр труда и пенсий Великобритании Эстер Макви заявила, что покидает правительство из-за соглашения о выходе страны из ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ее Twitter.

По мнению министра, соглашение о Brexit, которое британский премьер-министр Тереза Мэй представила на заседании правительства накануне, не соответствует результатам референдума 2016 года. Она добавила, что этот документ не сможет обеспечить "правильный результат" для будущего страны.

"Утром я сообщила премьер-министру, что ухожу из правительства", - написала Макви.

В Британии третий за день министр подал в отставку из-за Brexit

Напомним, что сегодня из-за несогласия с проектом Brexit ушли в отставку государственный секретарь британского министерства по делам Северной Ирландии Шайлеш Вара и министр Британии по вопросам Brexit Доминик Рааб.

Отметим, что член британского парламента Анн Мари Моррис призвала выразила вотум недоверия премьер-министру Терезе Мэй из-за проекта выхода Британии из ЕС.

Ранее РБК-Украина писало, что в правительстве Великобритании почти половина министров высказались против плана Терезы Мэй по выходу страны из Евросоюза.

Еврокомиссия выступает за проведение экстренного саммита ЕС по Brexit Правительство Британии поддержало проект соглашения о Brexit, - Мэй
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