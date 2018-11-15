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У Британії третій за день міністр подав у відставку через Brexit

Новини » Політика    15.11.2018 - 13:05
У Британії третій за день міністр подав у відставку через Brexit
Фото: Естер Макві (flickr.com/number10gov)

На думку міністра, угода щодо Brexit, яку Тереза Мей представила на засіданні уряду напередодні, не відповідає результатам референдуму 2016 року

Міністр праці та пенсій Великої Британії Естер Макві заявила, що залишає уряд через угоду про вихід країни з ЄС. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на її Twitter.

На думку міністра, угода щодо Brexit, яку британський прем'єр-міністр Тереза Мей представила на засіданні уряду напередодні, не відповідає результатам референдуму 2016 року. Вона додала, що цей документ не зможе забезпечити "правильний результат" для майбутнього країни.

"Вранці я повідомила прем'єр-міністру, що йду з уряду", - написала Макві.

У Британії третій за день міністр подав у відставку через Brexit

Нагадаємо, що сьогодні через незгоду з проектом Brexit пішли у відставку державний секретар британського міністерства у справах Північної Ірландії Шайлеш Вару та міністр Британії з питань Brexit Домінік Рааб

Відзначимо, що член британського парламенту Анн Марі Морріс закликала висловила вотум недовіри прем'єр-міністру Терезі Мей через проект виходу Британії з ЄС.

Раніше РБК-Україна писало, що в уряді Великобританії майже половина міністрів висловилися проти плану Терези Мей по виходу країни з Євросоюзу.

Єврокомісія виступає за проведення екстреного саміту ЄС щодо Brexit Уряд Британії підтримав проект угоди про Brexit, - Мей
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