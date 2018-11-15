В Британии консерваторы собирают подписи за вотум недоверия Терезе Мэй

Фото: Тереза Мей (nato.int)

Для голосования о вотуме недоверия необходимо минимум 48 писем

Депутаты британской Консервативной партии собирают подписи за вотум недоверия лидеру политической силы и премьер-министру страны Терезе Мэй. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ВВС.

Как сообщается, ряд депутатов-консерваторов направили письма в Комитет 1922, который регулирует отношения между партией и ее лидером. Для голосования о вотуме недоверия необходимо минимум 48 писем. Сколько точно их поступило, пока неизвестно.

Политический обозреватель The Sunday Times Тим Шипман сообщил, что Тереза ​​Мэй сегодня вечером должна встретиться с главой комитета сэром Грэмом Брэди.

Добавим, что голосование за недоверие депутаты могут провести внутри партии только один раз в год.

Также ранее сообщалось, что представитель британского парламента Анн Мари Моррис призвала выразила вотум недоверия премьер-министру Терезе Мэй из-за проекта Brexit.

Напомним, что сегодня из-за несогласия с проектом Brexit ушли в отставку государственный секретарь британского министерства по делам Северной Ирландии Шайлеш Вара и министр Британии по вопросам Brexit Доминик Рааб. Аналогичное заявление сделала также министр труда и пенсий Великобритании Эстер Макви.