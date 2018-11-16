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В Британии могут рассмотреть вотум недоверия Терезе Мэй во вторник

Новости » Политика    16.11.2018 - 14:41
В Британии могут рассмотреть вотум недоверия Терезе Мэй во вторник
Фото: Тереза Мэй (nato.int)

Рубеж в 48 писем об отсутствии доверия к Терезе Мэй сегодня будет преодолен, сообщил журналист

В Великобритании вопрос о недоверии премьеру-министру Терезе Мэй могут рассмотреть во вторник, 20 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter журналиста The Daily Telegraph Кристофера Хоупа.

"Новые источники сообщают, что рубеж в 48 писем об отсутствии доверия к Терезе Мэй сегодня будет преодолен. Они рассчитывают, что вопрос о недоверии премьеру будет поставлен на голосование во вторник", - заявил он.

В Британии могут рассмотреть вотум недоверия Терезе Мэй во вторникОтметим, ранее британский телеканал Sky News сообщал, что в правительстве Британии собрали достаточно подписей для рассмотрения вопроса о недоверии премьер-министру Терезе Мэй. Все парламентские организаторы Консервативной партии получили предписание отменить запланированные встречи и вернуться в Лондон.

Также добавим, 15 ноября, из-за несогласия с проектом Brexit ушли в отставку государственный секретарь британского министерства по делам Северной Ирландии Шайлеш Вара и министр Британии по вопросам Brexit Доминик Рааб. Аналогичное заявление сделала также министр труда и пенсий Великобритании Эстер Макви.

Позже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила парламент поддержать сделку по Brexit (выход страны из Евросоюза) в национальных интересах.

По данным газеты The Guardian, план Мэй по Brexit безоговорочно поддержал только один министр, а 11 из 25 членов правительства были против него. 

 

 

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