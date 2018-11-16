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У Британії можут розглянути вотум недовіри Терезі Мей у вівторок

Новини » Політика    16.11.2018 - 14:41
У Британії можут розглянути вотум недовіри Терезі Мей у вівторок
Фото: Тереза Мей (nato.int)

Рубіж у 48 листів про відсутність довіри до Терези Мей сьогодні буде подоланий, повідомив журналіст

У Великій Британії питання про недовіру прем'єру-міністру Терезі Мей можуть розглянути у вівторок, 20 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter журналіста The Daily Telegraph Крістофера Хоупа.

"Нові джерела повідомляють, що рубіж в 48 листів про відсутність довіри до Терези Мей сьогодні буде подоланий. Вони розраховують, що питання про недовіру прем'єру буде поставлений на голосування у вівторок", - заявив він.

У Британії можут розглянути вотум недовіри Терезі Мей у вівторок

Зазначимо, раніше британський телеканал Sky News повідомляв, що в уряді Британії зібрали достатньо підписів для розгляду питання про недовіру прем'єр-міністру Терезі Мей. Всі парламентські організатори Консервативної партії отримали припис скасувати заплановані зустрічі і повернутися в Лондон.

Також додамо, 15 листопада, через незгоду з проектом Brexit пішли у відставку державний секретар британського міністерства у справах Північної Ірландії Шайлеш Вару і міністр Британії з питань Brexit Домінік Рааб. Аналогічну заяву зробила міністр праці і пенсій Великобританії Естер Макві.

Пізніше прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей попросила парламент підтримати операцію з Brexit (вихід країни з Євросоюзу) в національних інтересах.

За даними газети The Guardian, план Мей по Brexit беззастережно підтримав лише один міністр, а 11 з 25 членів уряду були проти нього.

 

 

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Новини України ВеликобританиянедовериеТереза Мэй
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