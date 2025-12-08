У бригадах НГУ створили стрілецькі роти на мотоциклах: військових готують чемпіони світу

"Ми працюємо вже давно над цим, не так все просто", - розповів він.

Як пояснив командувач, усі мотоцикли для НГУ надходять з Китаю у розібраному вигляді в коробках, тому спершу потрібно знайти фахівців, які готові їх збирати та забезпечити необхідну кількість техніки для війська.

"У нас при кожній бригаді створена рота, стрілецька рота на мотоциклах, це вже штатно введено", - зазначив Півненко.

Командувач додав, що у навчальних центрах НГУ також вже створено курси підготовки для військових, яких навчатимуть керувати мотоциклами.

"Ми призвали там спеціальних людей, які там чемпіони світу по мотокросу, і вони будуть готувати наших військовослужбовців на навчальних центрах, якщо це потрібно командирам", - сказав він.