В бригадах НГУ создали стрелковые роты на мотоциклах: военных готовят чемпионы мира

При каждой бригаде в Нацгвардии создана стрелковая рота на мотоциклах. Военных к новым задачам готовят чемпионы мира по мотокроссу.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко на полях форума Digital Defence Forum.
"Мы работаем уже давно над этим, не так все просто", - рассказал он.
Как пояснил командующий, все мотоциклы для НГУ поступают из Китая в разобранном виде в коробках, поэтому сначала нужно найти специалистов, которые готовы их собирать и обеспечить необходимое количество техники для войска.
"У нас при каждой бригаде создана рота, стрелковая рота на мотоциклах, это уже штатно введено", - отметил Пивненко.
Командующий добавил, что в учебных центрах НГУ также уже созданы курсы подготовки для военных, которых будут учить управлять мотоциклами.
"Мы призвали там специальных людей, которые там чемпионы мира по мотокроссу, и они будут готовить наших военнослужащих на учебных центрах, если это нужно командирам", - сказал он.
Напомним, еще в марте стало известно, что российские войска на одном из направлений фронта бросили в атаку 40 мотоциклов.
Зимой россияне начали активнее использовать мотоциклы на передовой, делая их частью штурмовой тактики.
ВСУ неоднократно успешно противодействовали таким атакам. В частности, под Краматорском украинские операторы дронов остановили попытку прорыва и уничтожили 18 мотоциклистов.
Также военные отбили один из самых масштабных штурмов РФ на мотоциклах на Покровском направлении. Тот бой длился более семи часов, и, по данным украинских подразделений, за каждый час противник в среднем терял до 40 пехотинцев, около 13 мотоциклов и по три боевые машины.
Кроме того, украинские дроны сорвали штурм на Торецком направлении, где россияне пытались прорваться к позициям ВСУ на мотоциклах.
Чтобы оккупанты не смогли повторить попытку, украинские бойцы уничтожили вражескую мототехнику.