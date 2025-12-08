В бригадах НГУ создали стрелковые роты на мотоциклах: военных готовят чемпионы мира

"Мы работаем уже давно над этим, не так все просто", - рассказал он.

Как пояснил командующий, все мотоциклы для НГУ поступают из Китая в разобранном виде в коробках, поэтому сначала нужно найти специалистов, которые готовы их собирать и обеспечить необходимое количество техники для войска.

"У нас при каждой бригаде создана рота, стрелковая рота на мотоциклах, это уже штатно введено", - отметил Пивненко.

Командующий добавил, что в учебных центрах НГУ также уже созданы курсы подготовки для военных, которых будут учить управлять мотоциклами.

"Мы призвали там специальных людей, которые там чемпионы мира по мотокроссу, и они будут готовить наших военнослужащих на учебных центрах, если это нужно командирам", - сказал он.