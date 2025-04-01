ЗСУ за допомогою дронів знищили 18 мотоциклів окупантів на Краматорському напрямку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

Успішно виконана операція 5-ї штурмової бригади за допомогою безпілотників призвела до ліквідації 18 російських мотоциклістів, а також знищення трьох бронемашин і двох транспортних засобів противника.

На Краматорському напрямку українські війська завдали серйозного удару по російським військовим, які намагалися прорватися до передових позицій на мотоциклах.

Ліквідація мотоциклістів

Нагадаємо, російські війська останнім часом почали активно використовувати мотоцикли на фронті. Планувалося, що мототранспорт повинен допомагати їм уникати атак українських дронів.

Проте, українські військові досить ефективно ліквідують ворога на такому транспорті. Раніше повідомлялося, що на Бахмутському напрямку ЗСУ знищили шість мотоциклів росіян.

Крім того, з початку 2024 року Росія збільшила використання легких транспортних засобів, таких як всюдиходи та мотоцикли підвищеної прохідності, для перевезення особового складу на передову та проведення атак на українські позиції, особливо у нічний час.