ua en ru
Пт, 18 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

ЗСУ відбили один із найбільших штурмів РФ на мотоциклах на Покровському напрямку

Донбас, П'ятниця 18 квітня 2025 12:32
UA EN RU
ЗСУ відбили один із найбільших штурмів РФ на мотоциклах на Покровському напрямку Фото: ЗСУ відбили один із найбільших штурмів РФ на мотоциклах в районі Покровська (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові відбили один із найбільших штурмів РФ на мотоциклах на Покровському напрямку. Бій тривав більше 7 годин.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Нацгвардію України.

"Вчора було відбито один із найбільших штурмів росіян на мотоциклах. Це однозначно подія, яка увійде в історію", - розповіли у Нацгвардії.

За даними військових, наступ на Покровському напрямку тривав трохи більше 7 годин.

Втрати РФ під час мотобою на Покровському напрямку

За годину противник в середньому втрачав:

  • до 40 осіб піхоти;
  • біля 13 мотоциклів;
  • по 3 ББМ.

Ситуація в Донецькій області

Протягом останніх тижнів українські військові звільнили близько 16 квадратних кілометрів у Донецькій області.

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, окупанти не змінили своїх планів і надалі намагається відтіснити підрозділи ЗСУ за межі Донецької та Луганської областей, а також вийти на адміністративні кордони цих регіонів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Донбас Покровськ Війна в Україні
NEWS
РФ у Страсну п’ятницю вдарила балістикою по Харкову: понад 70 постраждалих (фото, відео)
РФ у Страсну п’ятницю вдарила балістикою по Харкову: понад 70 постраждалих (фото, відео)
DAILY
Андрій Гайдуцький: Щоб повернути українця з Німеччини, потрібно підняти зарплатню в 4 рази
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Андрій Гайдуцький: Щоб повернути українця з Німеччини, потрібно підняти зарплатню в 4 рази