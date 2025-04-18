ЗСУ відбили один із найбільших штурмів РФ на мотоциклах на Покровському напрямку

Українські військові відбили один із найбільших штурмів РФ на мотоциклах на Покровському напрямку. Бій тривав більше 7 годин.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Нацгвардію України .

"Вчора було відбито один із найбільших штурмів росіян на мотоциклах. Це однозначно подія, яка увійде в історію", - розповіли у Нацгвардії.

За даними військових, наступ на Покровському напрямку тривав трохи більше 7 годин.

Втрати РФ під час мотобою на Покровському напрямку

За годину противник в середньому втрачав: