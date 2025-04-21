На Торецькому напрямку ЗСУ розбили штурм російських байкерів на підступах до позицій

Українські дрони зупинили штурм окупантів, які намагалися на мотоциклах дістатися позицій ЗСУ на Торецькому напрямку. Щоб росіяни не повторили спроби, ЗСУ знищили мототехніку ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 28 бригади імені Лицарів Зимового Походу.

Військові розповіли, що російські окупанти на Торецькому напрямку постійно експериментують та застосовують різні тактики, намагаючись прорватися до позицій Сил оборони. Однак українські дрони зводять ці спроби нанівець.

"То в атаку рушають "зашиті" до невпізнаваності бронетанкові колони, то малі піхотні групи, а тепер - ще й байкери", - зазначили в 28 бригаді.

Нещодавно така група мотоциклістів спробувала проскочити до українських позицій. Однак варто було їм показатись, одразу почала працювати артилерія оборонців.

"Під щільним вогнем, росіяни заскочили у лісосмугу, де їх один за одним почати нищити пілоти ББпС "Спалах", підрозділу "Kurt&Company", 3-го та 2-го механізованих батальйонів", - додали захисники.

Також у відбитті штурму допомогли пілоти роти ударних безпілотників авіаційних комплексів (РУБпАК) "Фенікс" та 93-ї окремої механізованої бригади. А щоб штурмовики не втекли - оператори знищили і їхні мотоцикли.

Майстерну роботу українських пілотів дронів 28 бригада імені Лицарів Зимового Походу показала на відео.

"Загалом, окупанти адаптуються, тиснуть більше й різноманітніше, ніж будь-коли. Та ми тримаємось, боремось і знищуємо їх разом", - підкреслили захисники.

Мотоциклетні атаки росіян

Росіяни активно почали використовувати мотоцикли, сподіваючись на їх маневровість, щоб штурмувати українські позиції. Однак вони постійно потрапляють під прицільний вогонь українських операторів дронів.

Так, нещодавно протягом дня на одному з напрямків фронту воїни 3-го механізованого батальйону ЗСУ знищили близько 20 мотоциклів та щонайменше 20 одиниць ворожої техніки, включно з танками, БМП та МТЛБ. Загальні втрати противника оцінюють до 200 піхотинців.

На початку квітня ЗСУ зупинили спробу прориву росіян на мотоциклах під Краматорськом. Оператори дронів знищили 18 мотоциклістів, які намагалися прорватися до передових позицій на мотоциклах, користуючись туманною погодою.

Раніше повідомлялося, що на Бахмутському напрямку ЗСУ знищили шість мотоциклів росіян.