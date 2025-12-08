ua en ru
У бригадах НГУ створили стрілецькі роти на мотоциклах: військових готують чемпіони світу

Понеділок 08 грудня 2025 17:30
У бригадах НГУ створили стрілецькі роти на мотоциклах: військових готують чемпіони світу Ілюстративне фото: українські військові на фронті (Getty Images)
Автор: Олена Чернякова, Ірина Глухова

При кожній бригаді у Нацгвардії створена стрілецька рота на мотоциклах. Військових до нових завдань готують чемпіони світу по мотокросу.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів командувач Національної гвардії України Олександр Півненко на полях форуму Digital Defence Forum.

"Ми працюємо вже давно над цим, не так все просто", - розповів він.

Як пояснив командувач, усі мотоцикли для НГУ надходять з Китаю у розібраному вигляді в коробках, тому спершу потрібно знайти фахівців, які готові їх збирати та забезпечити необхідну кількість техніки для війська.

"У нас при кожній бригаді створена рота, стрілецька рота на мотоциклах, це вже штатно введено", - зазначив Півненко.

Командувач додав, що у навчальних центрах НГУ також вже створено курси підготовки для військових, яких навчатимуть керувати мотоциклами.

"Ми призвали там спеціальних людей, які там чемпіони світу по мотокросу, і вони будуть готувати наших військовослужбовців на навчальних центрах, якщо це потрібно командирам", - сказав він.

Росіяни використовують мотоцикли на фронті

Нагадаємо, ще у березні стало відомо, що російські війська на одному з напрямків фронту кинули в атаку 40 мотоциклів.

Взимку росіяни почали активніше використовувати мотоцикли на передовій, роблячи їх частиною штурмової тактики.

ЗСУ неодноразово успішно протидіяли таким атакам. Зокрема, під Краматорськом українські оператори дронів зупинили спробу прориву та знищили 18 мотоциклістів.

Також військові відбили один із наймасштабніших штурмів РФ на мотоциклах на Покровському напрямку. Той бій тривав понад сім годин, і, за даними українських підрозділів, за кожну годину противник у середньому втрачав до 40 піхотинців, близько 13 мотоциклів та по три бойові машини.

Крім того, українські дрони зірвали штурм на Торецькому напрямку, де росіяни намагалися прорватися до позицій ЗСУ на мотоциклах.

Щоб окупанти не змогли повторити спробу, українські бійці знищили ворожу мототехніку.

