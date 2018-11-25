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Brexit, это трагедия для Европейского Союза, - Юнкер

Новости » Политика    25.11.2018 - 11:39
Brexit, это трагедия для Европейского Союза, - Юнкер
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Юнкер считает, что соглашение о Brexit является лучшим, на которое может надеяться Великобритания

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что выход Британии из Европейского Союза (Brexit) является большой трагедией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP news.

По словам Юнкера, Великобритания имеет самое лучшее соглашение о Brexit, на которое может надеяться.

"Это лучшая сделка. Европейский союз не изменит свою позицию", - заявил он.

В комментарии журналистам президент Еврокомиссии сказал, что сегодняшний саммит "не время веселья и праздников" и это "большая трагедия".

Напомним, что сегодня, 25 ноября в Брюсселе состоится саммит стран Европейского Союза, на котором должны принять соглашение о выходе Британии из состава ЕС (Brexit).

Ранее РБК-Украина писало, что Европейский Союз и Великобритания согласовали проект декларации о отношениях после Brexit.

Кроме того, ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель может бойкотировать саммит Евросоюза, на котором будет принято окончательное решение относительно соглашения о выходе Великобритании из ЕС. В частности, она грозилась не приехать на саммит, если все переговоры не завершены до 25 ноября.

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