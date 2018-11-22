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Разом з Brexit Еврсоюз може прийняти заяву про Гібралтар

Новини » Політика    22.11.2018 - 20:22
Разом з Brexit Еврсоюз може прийняти заяву про Гібралтар
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Лідери ЄС мають намір прийняти окрему заяву щодо Гібралтару разом з документом про Brexit

Разом з декларацією про Brexit 27 лідерів Європейського союзу (ЄС) в неділю, 25 листопада, мають намір прийняти окрему заяву щодо Гібралтару. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляє видання з посиланням на дипломатів ЄС, лідери Євросоюзу в неділю постараються прийняти окрему заяву разом з документом про Brexit щодо охоплення питань рибальства, екологічних стандартів і Гібралтару.

Раніше РБК-Україна писало, що Іспанія може не підтримати угоду про вихід Великобританії зі складу ЄС через невирішене питання Гібралтару.

Напередодні міністр закордонних справ Іспанії Хосе Боррель заявив, що Мадрид підтримає угоду про вихід Великобританії з Європейського союзу, якщо сторони проведуть окремі переговори по темі Гібралтару.

Зазначимо, іспанська сторона висловила обурення статтею 184 угоди про Brexit, яка свідчить, що будуть переговори по визначенню майбутніх відносин між ЄС і Великобританією. Згідно з дипломатичних джерел, Іспанія не знала про цю статтю до середи, коли текст видали всім 27 учасникам ЄС. У той же час перший міністр Гібралтару раніше був знайомий з цією статтею.

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