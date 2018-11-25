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Brexit, це трагедія для Європейського Союзу, - Юнкер

Новини » Політика    25.11.2018 - 11:39
Brexit, це трагедія для Європейського Союзу, - Юнкер
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Юнкер вважає що угода щодо Brexit є найкращою, на яку може сподіватися Британія

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що вихід Британії з Європейського Союзу (Brexit) є великою трагедією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP news.

За словами Юнкера, Британія має найкращу угоду про Brexit, на яку може сподіватися.

"Це найкраща угода. Європейський союз не змінить своє позиції", - заявив він.

У коментарі журналістам президент Єврокомісії сказав, що сьогоднішній саміт "не є часом веселощів та свят" і це "велика трагедія".

Нагадаємо, що сьогодні, 25 листопада у Брюсселі відбудеться саміт країн Європейського Союзу, на якому повинні ухвалити угоду про вихід Британії із складу ЄС (Brexit).

Раніше РБК-Україна писало, що Європейський Союз та Британія погодили проект декларації про відносини після Brexit.

Крім того, раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Ангела Меркель може бойкотувати саміт Євросоюзу, на якому буде прийнято остаточне рішення щодо угоди про вихід Великобританії з ЄС. Зокрема, вона погрожує не приїхати на саміт, якщо всі переговори не завершать до 25 листопада.

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