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Меркель може бойкотувати саміт ЄС щодо Brexit, - The Times

Новини » Політика    22.11.2018 - 11:55
Меркель може бойкотувати саміт ЄС щодо Brexit, - The Times
Фото: Ангела Меркель (president.gov.ua)

Меркель вимагає завершити всі переговори до саміту

Канцлер Німеччини Ангела Меркель може бойкотувати саміт Євросоюзу, на якому буде прийнято остаточне рішення по угоді про вихід Великобританії з ЄС (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

Повідомляється, що Меркель не приїде на недільний саміт, якщо всі переговори про угоду щодо Brexit не будуть завершені заздалегідь. Зокрема, вона вимагає, щоб текст угоди залишався без змін щодо прав на вилов риби та вільної торгівлі. Також повідомляється, що вимоги Меркель передали британському прем'єру Терезі Мей.

Нагадаємо, раніше Меркель заявила, що Німеччина проголосує на підтримку угоди по Вrexit. Вона також зазначила, що "застереження існують лише з боку Іспанії". При цьому канцлер не уточнила, як може бути врегульована ситуація навколо статусу Гібралтару, який оскаржує Мадрид.

До цього прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес пригрозив, що Мадрид може не підтримати угоду про вихід Великобританії зі складу ЄС через невирішене питання Гібралтару.

 

Іспанія пригрозила заблокувати угоду щодо Brexit через Гібралтар
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