В Бресте против митингующих применили водомет

В белорусском Бресте силовики вывели на улицы водомет. Водометом разгоняют митингующих, которые вышли сегодня на акцию протеста.

Об этом сообщает телеканал "Белсат".

После применения водомета, протестующих начали жестко задерживать. Задержания проводят силовики в форме без опознавательных знаков.

У некоторых силовиков очевидцы заметили оружие.

Отметим, уже 36-день белорусы выходят на массовые акции протеста против действующего президента Александра Лукашенко. В Минске сегодня проходит "Марш героев", который пытаются разогнать силовики.

Вблизи поселка Дрозды в Минске силовики открыли огонь в воздух, чтобы отогнать протестующих.

Кроме того, по данным белорусского МВД, по состоянию на 15:00 в Минске силовики задержали более двухсот протестующих.

Также РБК-Украина писало, что из-за акции протеста в Минске ограничили работу интернета.