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У Бресті проти мітингувальників застосували водомет

Автор: Дмитро Левицький

У білоруському Бресті силовики вивели на вулиці водомет. Водометом розганяють мітингувальників, які вийшли сьогодні на акцію протесту.

Про це повідомляє телеканал "Белсат".

Після застосування водомету, протестувальників почали жорстко затримувати. Затримання проводять силовики у формі без опізнавальних знаків.

У деяких силовиків очевидці помітили зброю.

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Зазначимо, вже 36-день білоруси виходять на масові акції протесту проти чинного президента Олександра Лукашенка. У Мінську сьогодні проходить "Марш героїв", який намагаються розігнати силовики.

Поблизу поселення Дрозди у Мінську силовики відкрили вогонь у повітря, щоб відігнати протестувальників.

Крім того, за даними білоруського МВС, станом на 15:00 у Мінську силовики затримали понад дві сотні протестувальників.

Також РБК-Україна писало, що через акції протесту в Мінську обмежили роботу інтернету.

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