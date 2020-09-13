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В Минске уже задержали 250 человек на акциях против власти

Минск, Воскресенье 13 сентября 2020 15:49
В Минске уже задержали 250 человек на акциях против власти
Фото: ОМОН в Минске (twitter com rianru)
Автор: Максим Зайченко

В воскресенье, 13 сентября, на акциях протеста в Минске задержали 250 человек. Общее количество демонстрантов не превышает трех тысяч человек.

Такие данные приводят в Министерстве внутренних дел Беларуси.

По состоянию на 15:00 в стране зафиксировано 17 очагов протестной направленности.

"Общее количество участников не превышает трех тысяч человек. Обстановка на фоне воскресных несанкционированных мероприятий контролируемая. В различных районах столицы задержаны около 250 человек. Все они использовали флаги и иную символику, незарегистрированные в установленном порядке, и плакаты различного содержания, в том числе оскорбительного", - говорится в сообщении.

В МВД утверждают, что протестующие заблокировали проезжие части дороги.

Как писало РБК-Украина, демонстрантов задерживают неизвестные в балаклавах. Задерживают людей с красно-бело-красными флагами, которые использует оппозиция.

Напомним, ранее сообщалось, что в центр Минска стянули бронетехнику с военными. Возле городской резиденции президента Александра Лукашенко припаркован БТР.

Отметим, в Беларуси 36-й день подряд продолжаются акции протеста из-за фальсификации президентских выборов, которые состоялись 9 августа.

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