ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Протесты в Минске: оператор снова ограничил интернет

Минск, Воскресенье 13 сентября 2020 15:13
Протесты в Минске: оператор снова ограничил интернет
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Белорусский мобильный оператор "А1" ограничил работу мобильного интернета в Минске, где сегодня проходят акции протеста. Пропускная способность была снижена по требованию уполномоченных государственных органов.

Об этом говорится в объявлены на странице мобильного оператора в Twitter.

Как поясняет оператор, выполнение требований государственных органов приведет к ухудшению качества сервиса или временной недоступности услуги интернета.

"О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным. Надеемся на скорое возобновление обслуживания", - заявил "А1".

Протесты в Минске: оператор снова ограничил интернет

Напомним, в городах Беларуси 36-день подряд выходят на акции протеста. В Минске планируется масштабный "Марш победы".

Перед началом акции протеста силовики в Минске начали задерживать митингующих.

Кроме того, в центр Минска стягивают военных и бронетехнику.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество МинскБеларусьпротестинтернет
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь