Протесты в Минске: оператор снова ограничил интернет

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Белорусский мобильный оператор "А1" ограничил работу мобильного интернета в Минске, где сегодня проходят акции протеста. Пропускная способность была снижена по требованию уполномоченных государственных органов.

Об этом говорится в объявлены на странице мобильного оператора в Twitter.

Как поясняет оператор, выполнение требований государственных органов приведет к ухудшению качества сервиса или временной недоступности услуги интернета.

"О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным. Надеемся на скорое возобновление обслуживания", - заявил "А1".

Напомним, в городах Беларуси 36-день подряд выходят на акции протеста. В Минске планируется масштабный "Марш победы".

Перед началом акции протеста силовики в Минске начали задерживать митингующих.

Кроме того, в центр Минска стягивают военных и бронетехнику.