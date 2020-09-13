"Марш героев" и военная техника в Минске: 36-й день протестов в Беларуси

Фото: протесты в Беларуси (tut.by)

В Беларуси 36-й день подряд продолжаются акции протеста из-за фальсификации президентских выборов. О том, что происходит в стране 13 сентября, читайте в материале РБК-Украина.

МВД назвало число задержанных в субботу протестующих

По данным ведомства, вчера в Беларуси прошло 12 акций протеста. МВД утверждает, что участие в акциях протеста приняли менее 2 тысяч митингующих.

Во время акций протеста, как заявляют в МВД, задержали 114 человек, 99 из них непосредственно в Минске. 87 задержанных в Минске протестующих будут находиться в СИЗО до суда над ними.

Перед началом протестов в Минск стягивают военную технику

Очевидцы сообщают о движении военной техники, автозаков и машин с колючей проволокой в сторону центра Минска. Колонну техники заметили во время движения по проспекту Независимости.

Фото: колонна военной техники в Минске (twitter.com onlinerby)

Кроме того, силовики уже выставили заграждения вокруг Стелы, а также огородили колючей проволокой Октябрьскую площадь. В разных частях города видели людей в масках, а также военную технику

Читатели сообщают, что спецтехника замечена чуть ли не во всех концах города — в районе третьей городской больницы, на улице Машерова, проспектах Независимости и Победителей. Также силовики уже начали огораживать Октябрьскую площадь: железные заборы, люди в форме pic.twitter.com/oAKEI6fUmt — Onliner (@OnlinerBY) September 13, 2020

В Минске сегодня пройдет "Марш героев"

В Минске сегодня оппозиция планирует провести масштабную акцию протеста под названием "Марш героев". Идея этого марша - выражение благодарности и поддержки всем, кто проявил себя во время предыдущих акций протеста в Беларуси.

Требования митингующих остаются такими же, как и раньше: отставка действующего президента Александра Лукашенко, объявление новых президентских выборов, а также привлечение к ответственности всех причастных к преступлениям против участников акций протеста.