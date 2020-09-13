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В Минске силовики применили оружие

Минск, Воскресенье 13 сентября 2020 17:09
В Минске силовики применили оружие
Фото: силовики в Беларуси (people.onliner.by)
Автор: Игорь Литвиненко

В Минске в ходе протестов сотрудник правоохранительных органов совершил предупредительный выстрел в воздух. До этого на месте инцидента собралась колонна демонстрантов.

Об этом сообщает Onliner.

Силовики встретили одну из колонн демонстрантов на улице Нововиленской. Колонна двигалась в сторону поселка Дорзды, где проживает руководство страны. Между демонстрантами и силовиками было около 50 метров. Между ними завязался спор. В какой-то момент со стороны силовиков прозвучал предупредительный выстрел в воздух.

На месте инцидента появились машины со щитами и силовики в полном обмундировании. Они начали движение в сторону протестующих, после чего демонстранты рассредоточились и стали покидать место.

Напомним, сегодня в Беларуси продолжается 36-й день протестов. В ходе демонстраций правоохранители уже задержали 250 участников протестов.

Как писало РБК-Украина, в центр Минска ввели военных и бронетехнику, возле резиденции Лукашенко был припаркован БТР.

Подробнее о том, что сейчас происходит в Беларуси читайте в материале РБК-Украина.

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