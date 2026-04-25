У Бразилії влада дозволила розбавляти бензин і на це є технічна причина, - Bloomberg

Міністерство гірничої промисловості та енергетики Бразилії затвердив збільшення процента етанолу на 2%, а раніше цей показник тримався на позначці в 30%. При цьому Бразилія має величезні запаси біопалива та його низька вартість дозволяють стримувати цінники на місцевих АЗС.

Остаточне рішення має підтвердити енергетична рада CNPE. Проте експерти впевнені, що вона підтримає пропозицію профільного міністерства, інформує агенція.

Бразилія має унікальний досвід розробки двигунів, що працюють виключно на спирті. Тут їх випускають з 1970-х років і тепер країна готується до наступного кроку: досягти 35% вмісту біопалива в найближчому майбутньому. Наразі тривають технічні випробування, щоб такий склад не зашкодив сучасним автомобілям.

Енергетичний суверенітет і "удар" по імпорту

Нова енергетична стратегія має конкретні цифри й влада розраховує на колосальну економію ресурсів завдяки навіть цим 2% етанолу. У заяві відомства йдеться:

"Цей захід має потенціал скоротити потребу в імпорті бензину приблизно на 500 млн літрів на місяць. Завдяки цьому заходу Бразилія зміцнює свій енергетичний суверенітет і рухається до самозабезпечення бензином, відмовившись від імпорту палива".

У Лули де Сільви, президента країни, незабаром вибори й він прагне посилити свої позиції саме завдяки боротьбі з нафтовою кризою.