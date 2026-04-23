Ціни на нафту підскочили через відсутність прогресу у переговорах між Іраном та США

Ціни на нафту продовжують зростати через відсутність будь-якого прогресу в переговорах між Вашингтоном і Тегераном, а Ормузька протока залишається зоною нестабільності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У четвер, 23 квітня, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 1,26 долара - до 103,17 долара за барель. Американська WTI додала 1,20 долара і досягла 94,16 долара.

Чому нафта знову дорожчає

Напередодні обидва індекси закрилися на понад 3 долари вище - після того як запаси бензину та дистилятів у США скоротилися більше, ніж очікувалося.

Аналітики ING (великий нідерландський фінансово-банківський холдинг, який проводить аналітику ринку - Ред.) пояснюють ситуацію просто: жодного руху до вирішення конфлікту немає.

"Ринок нафти переглядає очікування, і прогрес у пошуку вирішення в Перській затоці майже не спостерігається", - йдеться в записці аналітиків ING.

За їхніми словами, надія на вирішення згасає, оскільки мирні переговори зайшли в глухий кут.

Що відбувається в Ормузькій протоці

До початку війни 28 лютого через протоку проходило близько 20% щоденних світових поставок нафти. Зараз транзит обмежений з обох боків.

У середу, 22 квітня, Іран захопив два кораблі на водному шляху. Паралельно американські військові перехопили щонайменше три танкери під іранським прапором в азійських водах - поблизу Індії, Малайзії та Шрі-Ланки - і перенаправляють їх.

Президент США Дональд Трамп продовжив перемир'я на прохання пакистанських посередників. Проте блокаду морської торгівлі Ірану він не знімає.

Спікер іранського парламенту та головний переговірник Мохаммад Бакер Калібаф заявив, що повне припинення вогню матиме сенс лише після того, як США знімуть блокаду.

Що кажуть аналітики

"Крім того, захоплення Іраном двох суден, які намагалися пройти Ормузькою протокою, свідчить про те, що перебої з перевезеннями продовжаться", - вказують аналітики ING.