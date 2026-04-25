В Бразилии власти разрешили разбавлять бензин и на это есть техническая причина, - Bloomberg

Министерство горной промышленности и энергетики Бразилии утвердило увеличение процента этанола на 2%, а ранее этот показатель держался на отметке в 30%. При этом Бразилия имеет огромные запасы биотоплива и его низкая стоимость позволяют сдерживать ценники на местных АЗС.

Окончательное решение должен подтвердить энергетический совет CNPE. Однако эксперты уверены, что он поддержит предложение профильного министерства, информирует агентство.

Бразилия имеет уникальный опыт разработки двигателей, работающих исключительно на спирте. Здесь их выпускают с 1970-х годов и теперь страна готовится к следующему шагу: достичь 35% содержания биотоплива в ближайшем будущем. Сейчас продолжаются технические испытания, чтобы такой состав не навредил современным автомобилям.

Энергетический суверенитет и "удар" по импорту

Новая энергетическая стратегия имеет конкретные цифры и власти рассчитывают на колоссальную экономию ресурсов благодаря даже этим 2% этанола. В заявлении ведомства говорится:

"Эта мера имеет потенциал сократить потребность в импорте бензина примерно на 500 миллионов литров в месяц. Благодаря этому мероприятию Бразилия укрепляет свой энергетический суверенитет и движется к самообеспечению бензином,

отказавшись от импорта топлива".

У Лулы де Сильвы, президента страны, скоро выборы и он стремится усилить свои позиции именно благодаря борьбе с нефтяным кризисом.