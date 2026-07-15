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На Brave1 Market запустили кабінет закупівельника: на скільки мільйонів замовили

12:26 15.07.2026 Ср
1 хв
Чим це відрізняється від закупок за єБалами?
aimg Лев Шевченко
На Brave1 Market запустили кабінет закупівельника: на скільки мільйонів замовили Фото: Brave1 Market (скриншот)
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На державному оборонному маркетплейсі Brave1 Market запустили спеціальний Кабінет закупівельника. Тепер українські військові підрозділи можуть офіційно та безпечно замовляти необхідні товари за власні кошти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Прозорі закупівлі за гроші та єБали

Раніше на платформі Brave1 Market повноцінно працював лише механізм закупівлі за єБали. Якщо військовий підрозділ мав потребу і бажання придбати щось за власні кошти, захисникам доводилося домовлятися з виробниками напряму. Відтепер процес повністю цифровізували.

У Кабінеті закупівельника підрозділи можуть оформлювати замовлення на будь-які товари як за гроші, так і за єБали. Весь процес є офіційним, прозорим та безпечним.

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Новий механізм уже активно використовується Силами оборони. Станом на зараз через Кабінет закупівельника вже оформили 22 замовлення на загальну суму майже 19 мільйонів гривень.

У Міністерстві оборони наголошують, що запуск цього інструменту дозволяє державі відстежувати кожну закупівлю, а військовим — отримувати прозорий і швидкий алгоритм забезпечення своїх підрозділів.

Раніше ми писали про те, що Brave1 запустив нові гранти на суму до 8 мільйонів гривень на один проєкт. У фокусі грантів: лазерна ППО, евакуаційний транспорт та робототехніка.

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