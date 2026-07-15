На Brave1 Market запустили кабінет закупівельника: на скільки мільйонів замовили
На державному оборонному маркетплейсі Brave1 Market запустили спеціальний Кабінет закупівельника. Тепер українські військові підрозділи можуть офіційно та безпечно замовляти необхідні товари за власні кошти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Прозорі закупівлі за гроші та єБали
Раніше на платформі Brave1 Market повноцінно працював лише механізм закупівлі за єБали. Якщо військовий підрозділ мав потребу і бажання придбати щось за власні кошти, захисникам доводилося домовлятися з виробниками напряму. Відтепер процес повністю цифровізували.
У Кабінеті закупівельника підрозділи можуть оформлювати замовлення на будь-які товари як за гроші, так і за єБали. Весь процес є офіційним, прозорим та безпечним.
Новий механізм уже активно використовується Силами оборони. Станом на зараз через Кабінет закупівельника вже оформили 22 замовлення на загальну суму майже 19 мільйонів гривень.
У Міністерстві оборони наголошують, що запуск цього інструменту дозволяє державі відстежувати кожну закупівлю, а військовим — отримувати прозорий і швидкий алгоритм забезпечення своїх підрозділів.
Раніше ми писали про те, що Brave1 запустив нові гранти на суму до 8 мільйонів гривень на один проєкт. У фокусі грантів: лазерна ППО, евакуаційний транспорт та робототехніка.