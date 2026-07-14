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Чи знайде Україна до зими 300 ракет до Patriot: прогноз єврокомісара з оборони

14:52 14.07.2026 Вт
2 хв
"Зимовий" пакет ракет позбавив би РФ причин затягувати війну
aimg Костянтин Широкун
Чи знайде Україна до зими 300 ракет до Patriot: прогноз єврокомісара з оборони Фото: Андрюс Кубілюс (Getty Images)
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Україні до зими буде важко знайти необхідну кількість ракет до комплексів Patriot. Це у великій мірі залежить від Сполучених Штатів.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

"Це (ракети до Patriot – ред.) справді те, про що просить Україна, і ми шукаємо способи допомогти. Але це значною мірою залежить від держав-членів, від позиції США – чи зможуть вони продати Україні додаткову кількість", - заявив Кубілюс.

За його словами, проблема в тому, що ракети до Patriot досі вироблялися дуже обмеженими партіями, а виробництво було зосереджене переважно в Сполучених Штатах. Зараз є перспектива надання ліцензій для України.

"Ми знаємо, що ліцензії надано Німеччині – вона розбудовує спеціальні виробничі потужності. Але цієї зими проблема дефіциту ракет Patriot, ймовірно, все ще залишатиметься актуальною", - підкреслив єврокомісар з питань оборони та космосу.

Проблеми з ракетами для ППО

Нагадаємо, однією з головних проблем для України є нестача ракет для систем протиповітряної оборони Patriot, які можуть збивати балістику.

На цьому фоні Росія під час масованих ударів дедалі частіше використовує балістичні ракети. Під час кількох останніх обстрілів українська ППО не збила жодної балістики.

Тому вчора, 13 липня, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна хотіла б отримати від союзників 300 ракет для систем протиповітряної оборони Patriot на зиму.

За його словами, якщо в українських захисників буде достатньо ракет, щоб збивати ворожі цілі, Росія матиме менше причин затягувати війну до зими.

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