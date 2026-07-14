ЗСУ потрібні роботи та екзоскелети: Brave1 пропонує мільйони зброярам
Український кластер Brave1 запускає нові гранти на суму до 8 мільйонів гривень на один проєкт. У фокусі - лазерна ППО, евакуаційний транспорт та робототехніка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони.
Спільно з військовими кластер визначив 53 пріоритетні напрямки для розробок. Вони охоплюють дев’ять різних сфер діяльності. Держава шукає рішення, які здатні забезпечити реальний прорив на фронті.
Програма фінансування побудована гнучко: сума гранту варіюється від 500 тисяч до 8 мільйонів гривень. Кінцева цифра залежить від того, наскільки готовою є технологія. Гроші можна витратити на перевірку ідеї, створення готового виробу або його фінальні випробування.
Окремий пункт - BraveTech EU
Також увагу приділили новій ініціативі - BraveTech EU. Вона створена спеціально для найбільш амбітних та складних розробок. Тут інші правила: максимальну суму можна отримати навіть на початковому етапі. Головна вимога - на виході має бути робочий прототип.
До списку BraveTech EU включили понад 40 критично важливих позицій.
Серед них:
- екзоскелети для піхоти;
- безпілотники для евакуації поранених;
- комплекси активного захисту бронетехніки;
- швидкісні засоби ураження та легкі торпеди;
- спеціальні боєприпаси для знищення бліндажів.
Далі - ще більше грантів
Незабаром Brave1 оголосить про старт спеціалізованих конкурсів. Їхній загальний бюджет перевищує 100 мільйонів гривень, і ці кошти спрямують на розробку техніки, яка ще вчора здавалася фантастикою.
Військові чекають на українські радари та системи лазерної ППО. Також у фокусі розробників перебувають гуманоїдні роботи та маневрові аеробагі. Окремим пунктом стоїть захист від керованих авіабомб (анти-КАБ).
Уся детальна інформація про умови участі вже доступна на офіційному сайті кластера.
Що ще відомо про Brave1
Кластер Brave1 відкрив свій магазин, в якому можна придбати для підрозділів ЗСУ все необхідне, залежно від потреб. Наприклад, там вже проходить процедуру кодифікації дрон-перехоплювач APUS-1, призначений для боротьби з дронами-камікадзе типу Shahed і розвідувальними безпілотниками.
А під час Brave1 Advantage міністр оборони України Михайло Федоров оголосив про грантовий конкурс на розробку роботів-гуманоїдів для Сил оборони. На першому етапі українські інженери працюватимуть над простішими моделями, які згодом поступово вдосконалюватимуться.