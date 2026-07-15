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На Brave1 Market запустили кабинет закупщика: на сколько миллионов заказали

12:26 15.07.2026 Ср
1 мин
Чем это отличается от закупок по еБаллам?
aimg Лев Шевченко
На Brave1 Market запустили кабинет закупщика: на сколько миллионов заказали Фото: Brave1 Market (скриншот)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

На государственном оборонном маркетплейсе Brave1 Market был запущен специальный Кабинет закупщика. Теперь украинские военные подразделения могут официально и безопасно заказывать необходимые товары за свой счет.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство обороны Украины.

Прозрачные закупки за деньги и есть

Ранее на платформе Brave1 Market полноценно работал лишь механизм закупки за еБаллы. Если военное подразделение нуждалось и в желании приобрести что-то за собственные средства, защитникам приходилось договариваться с производителями напрямую. Теперь процесс полностью цифровизировали.

В Кабинете закупщика подразделения могут оформлять заказы на любые товары как за деньги, так и за еБалы. Весь процесс является официальным, прозрачным и безопасным.

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Новый механизм уже активно используется силами обороны. На данный момент через Кабинет закупщика уже оформили 22 заказа на общую сумму почти 19 миллионов гривен .

В Министерстве обороны отмечают, что запуск этого инструмента позволяет государству отслеживать каждую закупку, а военным получать прозрачный и быстрый алгоритм обеспечения своих подразделений.

Ранее мы писали, что Brave1 запустил новые гранты на сумму до 8 миллионов гривен на один проект. В фокусе грантов: лазерная ПВО, эвакуационный транспорт и робототехника.

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