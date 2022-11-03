Брав хабарі з експортерів зернових під час блокади портів: судитимуть митника

Начальника митного посту "Рені" Одеської митниці судитимуть за вимагання хабарів з експортерів зернових культур під час блокади українських портів. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Зазначається, що співробітники ДБР завершили досудове розслідування щодо начальника митного посту. За даними слідства, він отримував від брокерів фіксовану "таксу" за оформлення документів на експорт зернових.

Наразі обвинувальний акт щодо нього скеровано до суду.

Повідомляється, що митник в умовах воєнного стану та блокади портів встановив "таксу" на кожну фуру та на видачу сертифікатів про походження товарів з України на кожне авто.

"Правоохоронці затримали посадовця "на гарячому" на отриманні лише від одного митного брокера понад 150 тисяч гривень за безперешкодне оформлення автомобілів із зерновими культурами та видачу 15 сертифікатів", - сказано в повідомленні.

Митник обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексі). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.