Бойові водолази Нацгвардії знищили Су-24М на аеродромі у Криму (відео)

Спецпризначенці Центру спеціального призначення Національної гвардії "Омега" знищили російський бомбардувальник Су-24М на військовому аеродромі "Саки" в тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Національної гвардії України Олександра Півненка
Успішну операцію провели бойові водолази ЦСП "Омега". За словами командувача НГУ, після виявлення актуальної цілі було проведено ретельне планування.
Удар нанесли ударні безпілотники "Омеги" в момент, коли Су-24М готувався до бойового вильоту для завдання чергових ударів по території України.
Перший БпЛА влучив у носову частину Су-24М.
Другий завдав повторного удару в район паливних баків, що остаточно спричинило знищення літака.
За словами Півненка, Національна гвардія системно нарощує спроможності із застосування ударних безпілотних систем на значній оперативній глибині.
Бойові завдання на дальностях понад 100 кілометрів сьогодні виконують також підрозділи 1-го корпусу НГУ "Азов" та 2-го корпусу НГУ "Хартія".
Основними цілями таких ударів стають:
Такі удари послаблюють бойові спроможності ворога, порушують систему забезпечення та змушують перекидати ресурси на захист власного тилу.
"Робота триває. Перелік пріоритетних цілей ворога постійно оновлюється", - зазначив Півненко.
Аеродром "Саки" в окупованому Криму - одна з ключових авіабаз російських окупантів, звідки регулярно злітають літаки для завдання ударів по території України.
Останніми тижнями українські сили неодноразово завдавали ударів по цій авіабазі. Зокрема, у ніч на 1 липня дрони СБУ уразили ангари з винищувачами Су-30 на аеродромі "Саки".
А вже 3 липня СБУ повторно атакувала "Саки" - було уражено сім ангарів з авіатехнікою, серед якої винищувачі Су-30СМ, Су-30 та бомбардувальники Су-24.