Боевые водолазы Нацгвардии уничтожили Су-24М на аэродроме в Крыму (видео)

Спецназовцы Центра специального назначения Национальной гвардии "Омега" уничтожили российский бомбардировщик Су-24М на военном аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Национальной гвардией Украины Александра Пивненко.
Успешную операцию провели боевые водолазы ЦСП "Омега". По словам командующего НГУ, после выявления актуальной цели было проведено тщательное планирование.
Удар нанесли ударные беспилотники "Омеги" в момент, когда Су-24М готовился к боевому вылету для нанесения очередных ударов по территории Украины.
Первый БпЛА попал в носовую часть Су-24М.
Второй нанес повторный удар в район топливных баков, что окончательно повлекло за собой уничтожение самолета.
По словам Пивненко, Национальная гвардия системно наращивает возможности по применению ударных беспилотных систем на значительной оперативной глубине.
Боевые задания на дальностях более 100 километров сегодня выполняют также подразделения 1-го корпуса НГУ "Азов" и 2-го корпуса НГУ "Хартия".
Основными целями таких ударов становятся:
Такие удары ослабляют боевые возможности врага, нарушают систему обеспечения и заставляют перебрасывать ресурсы в защиту собственного тыла.
"Работа продолжается. Перечень приоритетных целей врага постоянно обновляется", – отметил Пивненко.
Аэродром "Саки" в оккупированном Крыму – одна из ключевых авиабаз российских оккупантов, откуда регулярно взлетают самолеты для нанесения ударов по территории Украины.
В последние недели украинские силы неоднократно наносили удары по этой авиабазе. В частности, в ночь на 1 июля дроны СБУ поразили ангары с истребителями Су-30 на аэродроме "Саки".
А уже 3 июля СБУ повторноатаковала "Саки" – были поражены семь ангаров с авиатехникой, среди которой истребители Су-30СМ, Су-30 и бомбардировщики Су-24.