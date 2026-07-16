Боевые водолазы Нацгвардии уничтожили Су-24М на аэродроме в Крыму (видео)

Аэродром "Саки" в оккупированном Крыму – одна из ключевых авиабаз российских оккупантов, откуда регулярно взлетают самолеты для нанесения ударов по территории Украины.

В последние недели украинские силы неоднократно наносили удары по этой авиабазе. В частности, в ночь на 1 июля дроны СБУ поразили ангары с истребителями Су-30 на аэродроме "Саки".

А уже 3 июля СБУ повторноатаковала "Саки" – были поражены семь ангаров с авиатехникой, среди которой истребители Су-30СМ, Су-30 и бомбардировщики Су-24.