СБУ за тиждень завдала серії ударів по логістиці та військовій інфраструктурі ворога

Протягом минулого тижня бійці Служби безпеки України у межах 40-денної операції впливу на Росію завдали серії ударів по логістиці та військовій інфраструктурі окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

У результаті комплексного відпрацювання протягом минулого тижня було уражено об’єкти військової логістики, склади боєприпасів і пально-мастильних матеріалів, а також інфраструктуру підрозділів безпілотних систем противника.



Зокрема, оператори СБУ знищили:

пункт управління одного із ударних безпілотних авіаційних комплексів в Миколаївській області;

склади пально-мастильних матеріалів в Криму;

важливий вузол зв’язку на одному з напрямків ворожого удару в районі Гуляйполя.

Окремі удари воїни СБУ завдали по складах боєприпасів російських військ у низці населених пунктів Запорізької області.

Також під вогневе ураження потрапили склади матеріально-технічного забезпечення та військово-технічного майна окупантів у Херсонській та Запорізькій областях.



У СБУ зазначили, що завдані удари суттєво ускладнили забезпечення російських підрозділів на передових позиціях, порушили елементи системи логістики та постачання боєприпасів і пального.

Крім того, ворог зазнав втрат серед особового складу підрозділів безпілотних систем і тилового забезпечення.