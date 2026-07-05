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СБУ за тиждень завдала серії ударів по логістиці та військовій інфраструктурі ворога

12:30 05.07.2026 Нд
2 хв
Вже 10 днів триває операція впливу на РФ
aimg Тетяна Степанова
СБУ за тиждень завдала серії ударів по логістиці та військовій інфраструктурі ворога Фото: СБУ за тиждень завдала серії ударів по логістиці та військовій інфраструктурі росіян (Getty Images)
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Протягом минулого тижня бійці Служби безпеки України у межах 40-денної операції впливу на Росію завдали серії ударів по логістиці та військовій інфраструктурі окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

У результаті комплексного відпрацювання протягом минулого тижня було уражено об’єкти військової логістики, склади боєприпасів і пально-мастильних матеріалів, а також інфраструктуру підрозділів безпілотних систем противника.

Зокрема, оператори СБУ знищили:

  • пункт управління одного із ударних безпілотних авіаційних комплексів в Миколаївській області;
  • склади пально-мастильних матеріалів в Криму;
  • важливий вузол зв’язку на одному з напрямків ворожого удару в районі Гуляйполя.

Окремі удари воїни СБУ завдали по складах боєприпасів російських військ у низці населених пунктів Запорізької області.

Також під вогневе ураження потрапили склади матеріально-технічного забезпечення та військово-технічного майна окупантів у Херсонській та Запорізькій областях.

У СБУ зазначили, що завдані удари суттєво ускладнили забезпечення російських підрозділів на передових позиціях, порушили елементи системи логістики та постачання боєприпасів і пального.

Крім того, ворог зазнав втрат серед особового складу підрозділів безпілотних систем і тилового забезпечення.

40-денна операція впливу на Росію

Нагадаємо, 26 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Служба безпеки розпочинає 40-денну операцію впливу на Росію задля спонукання до завершення війни.

Всі удари СБУ з того дня є частиною цієї масштабної операції.

Зокрема, у ніч на 1 липня дрони СБУ уразили ангари з російськими винищувачами на військовому аеродромі "Саки" в окупованому Криму.

Підтверджено п'ять влучань безпілотників СБУ по ангарах, де зберігалася авіаційна техніка.

За попередньою інформацією, у двох ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ.

3 липня дрони СБУ вдруге за тиждень уразили винищувачі на аеродромі "Саки" та відпрацювали по ангарах аеродрому "Гвардійське" в окупованому Криму. За попередньою інформацією, знищено або пошкоджено щонайменше сім літаків.

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