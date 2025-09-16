Бойкот "Золотого м'яча"? У Парижі назріває новий конфлікт з "Реалом"

Дати та формат церемонії

Гала-церемонія вручення премії "Золотий м’яч" 2025 року відбудеться 22 вересня у театрі "Дю Шатле" в Парижі. Святкування перенесено на місяць раніше порівняно з попередніми виданнями, які проходили наприкінці жовтня.

Цього року вперше призи, які раніше існували лише для чоловіків, будуть вручені й жінкам. Зокрема, нагороди отримають найкращий воротар, найкращий молодий гравець та найкращий бомбардир серед жіночих команд.

Номінанти та інтрига

Імена кандидатів стануть відомі лише у першій половині серпня, після завершення Клубного чемпіонату світу та Фіналу чотирьох Ліги націй.

Жоден гравець Реала не входить до списку фаворитів, що лише загострює ситуацію. У Мадриді вважають, що їхню роль на міжнародній арені систематично недооцінюють.

Але цьогоріч немає явного фаворита, що робить випуск найвідкритішим та найнепередбачуванішим за останній час.

Серед можливих претендентів згадуються Ламін Ямаль, Рафінья, Усман Дембеле, Лаутаро Мартінес, Гаррі Кейн, Педрі, Левандовскі та Кіліан Мбаппе.

Механіка голосування та критерії

Журі чоловічої премії складається зі 100 журналістів, а для жіночого лауреата право голосу мають 50 журналістів.

Кожен обирає 10 найкращих гравців, а місце у списку приносить певну кількість балів. Гравець із найбільшою кількістю очок стає володарем "Золотого м’яча".

У 2025 році враховуються три ієрархічні критерії: індивідуальні результати, командні успіхи та чесність виступів. Критерій, пов’язаний із професійною кар’єрою, зник із видання 2024 року.

"Реал" і минулорічний бойкот

Участь представників "вершкових" на цьогорічній церемонії "Ballon d'Or" опинилася під великим питанням.

Після демонстративного ігнорування події минулого року напруга між Реалом та організаторами лише зросла.

Минулоріч навіть блискучий сезон Вінісіуса Жуніора не допоміг йому потрапити до головної гонки за "Золотий м’яч", що викликало обурення в Мадриді. Жоден представник клубу не приїхав на церемонію, а Карло Анчелотті, визнаний найкращим тренером, залишився без трофея.

"Конфлікт триває", - зазначає Marca.

Представники France Football провели кілька зустрічей із керівництвом Реала, проте домовитися не вдалося. Напруженість поглиблює роль УЄФА як співорганізатора події, адже відносини клубу з європейською футбольною елітою далекі від ідеальних.