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Родрі сенсаційно виграв "Золотий м'яч-2024"

Париж, Понеділок 28 жовтня 2024 23:44
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Родрі сенсаційно виграв "Золотий м'яч-2024" Фото: Родрі зі "Золотим м'ячем" (x.com/ballondor)
Автор: Антон Федорців

Півзахисник англійського "Манчестер Сіті" та збірної Іспанії Родріго Ернандес Касканте визнаний найкращим футболістом 2024 року за версією авторитетного видання France Football.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію церемонії.

28-річний хавбек отримав найпрестижнішу індивідуальну нагороду світу футболу під час гала-вечора в Парижі. Раніше цьогоріч він став найкращим гравцем чемпіонату Європи.

У боротьбі за "Золотий м'яч" Родрі випередив нападника мадридського "Реала" Вінісіуса Жуніора. До першої п'ятірки також потрапили Джуд Беллінгем, Даніель Карвахаль і Ерлінг Холанд. Топ-10 доповнили Кіліан Мбаппе, Лаутаро Мартінес, Ламін Ямал, Тоні Кроос і Харрі Кейн.

Родрі став лише третім іспанцем, якому підкорилася нагорода. Раніше приз двічі завоював Альфредо Ді Стефано (1957, 1959) та одного разу – Луїс Суарес Мірамонтес (1960). Хавбек із другої спроби здобув "Золотий м'яч". Торік він фінішував у голосуванні п'ятим.

У сезоні 2023/24 Родрі провів 50 матчів у всіх турнірах, у яких забив 9 м'ячів і віддав 14 результативних передач. Він допоміг "містянам" здобути титул Прем'єр-ліги та Суперкубок УЄФА, а також тріумфувати на Клубному чемпіонаті світу. Тим часом у складі збірної Іспанії він доклався до перемоги на Євро-2024 (6 поєдинків, 1 гол).

Делегація мадридського "Реала" в повному складі проігнорувала церемонію. "Вершкові" в останній момент скасували виліт до Парижа. Причина – витік інформації про перемогу Родрі, хоча впродовж останніх тижнів "Золотий м'яч" пророкували Вінісіусу.

Упродовж церемонії призи отримали й інші зірки футболу. Нагороди здобули:

  • Айтана Бонматі – жіночий "Золотий м'яч"
  • Ламін Ямал – трофей Раймона Копи
  • Емільяно Мартінес – приз Лева Яшина
  • Харрі Кейн, Кіліан Мбаппе – приз Герда Мюллєра
  • Дженніфер Ермосо – приз Сократеса
  • "Реал" – чоловічий клуб року
  • "Барселона" – жіночий клуб року
  • Емма Гейз, Карло Анчелотті – приз Йохана Кройфа

До слова, раніше Довбик дізнався фінальне місце в голосуванні за "Золотий м'яч-2024".

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Золотий м'яч Манчестер Сіті Збірна Іспанії
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