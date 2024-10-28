Родрі сенсаційно виграв "Золотий м'яч-2024"

Півзахисник англійського "Манчестер Сіті" та збірної Іспанії Родріго Ернандес Касканте визнаний найкращим футболістом 2024 року за версією авторитетного видання France Football.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію церемонії .

28-річний хавбек отримав найпрестижнішу індивідуальну нагороду світу футболу під час гала-вечора в Парижі. Раніше цьогоріч він став найкращим гравцем чемпіонату Європи.

У боротьбі за "Золотий м'яч" Родрі випередив нападника мадридського "Реала" Вінісіуса Жуніора. До першої п'ятірки також потрапили Джуд Беллінгем, Даніель Карвахаль і Ерлінг Холанд. Топ-10 доповнили Кіліан Мбаппе, Лаутаро Мартінес, Ламін Ямал, Тоні Кроос і Харрі Кейн.

Родрі став лише третім іспанцем, якому підкорилася нагорода. Раніше приз двічі завоював Альфредо Ді Стефано (1957, 1959) та одного разу – Луїс Суарес Мірамонтес (1960). Хавбек із другої спроби здобув "Золотий м'яч". Торік він фінішував у голосуванні п'ятим.

У сезоні 2023/24 Родрі провів 50 матчів у всіх турнірах, у яких забив 9 м'ячів і віддав 14 результативних передач. Він допоміг "містянам" здобути титул Прем'єр-ліги та Суперкубок УЄФА, а також тріумфувати на Клубному чемпіонаті світу. Тим часом у складі збірної Іспанії він доклався до перемоги на Євро-2024 (6 поєдинків, 1 гол).

Делегація мадридського "Реала" в повному складі проігнорувала церемонію. "Вершкові" в останній момент скасували виліт до Парижа. Причина – витік інформації про перемогу Родрі, хоча впродовж останніх тижнів "Золотий м'яч" пророкували Вінісіусу.

Упродовж церемонії призи отримали й інші зірки футболу. Нагороди здобули: