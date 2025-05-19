"Золотий м'яч"-2025: організатори назвали дату й місце церемонії. Хто фаворити
Стали відомі дата і місце проведення церемонії вручення "Золотого м'яча"-2025.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Х премії.
Що, де й кому вручатимуть
Організатори премії – журнал France Football та медіагрупа Groupe Amaury (видавці France Football і L'Еquipe) – оголосили, що 69-та церемонія вручення найпрестижнішої футбольної нагороди пройде в понеділок, 22 вересня 2025 року, в театрі "Шатле" в Парижі.
Це на місяць раніше, ніж зазвичай, оскільки попередні церемонії проходили в жовтні або листопаді.
Під час церемонії буде вручено низку нагород:
- "Золотий м'яч" – найкращому футболісту світу
- Жіночий "Золотий м'яч"
- Трофей Копа – найкращому молодому гравцю до 21 року
- Трофей Яшина – найкращому воротарю
- Трофей Герда Мюллера – найкращому бомбардиру
- Трофей Йогана Кройфа – найкращому тренеру
- Клуб року
- Премія Сократеса – за соціальні ініціативи
Особливості 2025-го
Особливістю поточного року в футболі є те, що в ньому немає великих міжнародних турнірів на рівні збірних.
Це дає шанс гравцям, які не можуть претендувати на великі перемоги з національними командами, проте виблискують на клубному рівні. Зазвичай в такі сезони вирішальним фактором є успіх в Лізі чемпіонів. Проте зараз у топового європейського змагання з'явився серйозний конкурент – Клубний чемпіонат світу.
Список номінантів буде оприлюднено на початку серпня, а голосування проведуть 100 журналістів з країн, які мають найвищі позиції в рейтингу ФІФА.
Усман Дембеле (фото: instagram.com/o.dembele7)
Хто головні фаворити
Минулорічний лауреат, іспанський хавбек "Манчестер Сіті" Родрі, цьогоріч не зможе захистити титул – ще у вересні він отримав травму коліна, яка передчасно завершила його сезон.
Зараз серед головних претендентів – футболісти, які яскраво проявили себе в Лізі чемпіонів-2024/25. А також представники переможців та лідерів топ-5 чемпіонатів континенту.
Напередодні фіналів єврокубків топ-10 претендентів на премію за версією Goal.com має такий вигляд.
Список фаворитів премії "Золотий м'яч"-2025
- Усман Дембеле (Франція, ПСЖ)
- Ламін Ямаль (Іспанія, "Барселона")
- Рафінья (Бразилія, "Барселона")
- Джанлуїджі Доннарумма (Італія, ПСЖ)
- Мохамед Салах (Єгипет, "Ліверпуль")
- Педрі (Іспанія, "Барселона")
- Гаррі Кейн (Англія, "Баварія")
- Кіліан Мбаппе (Франція, "Реал")
- Лаутаро Мартінес (Аргентина, "Інтер")
- Роберт Левандовський (Польща, "Барселона")
Раніше Яремчук відповів хейтерам "золотим дублем" у Греції.
Також АПЛ оголосила претендентів на титули героїв сезону.