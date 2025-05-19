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"Золотий м'яч"-2025: організатори назвали дату й місце церемонії. Хто фаворити

Париж, Понеділок 19 травня 2025 17:35
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"Золотий м'яч"-2025: організатори назвали дату й місце церемонії. Хто фаворити Фото: У 2024 році відзнаку отримав іспанець Родрі (x.com/ballondor)
Автор: Андрій Костенко

Стали відомі дата і місце проведення церемонії вручення "Золотого м'яча"-2025.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Х премії.

Що, де й кому вручатимуть

Організатори премії – журнал France Football та медіагрупа Groupe Amaury (видавці France Football і L'Еquipe) – оголосили, що 69-та церемонія вручення найпрестижнішої футбольної нагороди пройде в понеділок, 22 вересня 2025 року, в театрі "Шатле" в Парижі.

&quot;Золотий м'яч&quot;-2025: організатори назвали дату й місце церемонії. Хто фаворити

Це на місяць раніше, ніж зазвичай, оскільки попередні церемонії проходили в жовтні або листопаді.

Під час церемонії буде вручено низку нагород:

  • "Золотий м'яч" – найкращому футболісту світу
  • Жіночий "Золотий м'яч"
  • Трофей Копа – найкращому молодому гравцю до 21 року
  • Трофей Яшина – найкращому воротарю
  • Трофей Герда Мюллера – найкращому бомбардиру
  • Трофей Йогана Кройфа – найкращому тренеру
  • Клуб року
  • Премія Сократеса – за соціальні ініціативи

Особливості 2025-го

Особливістю поточного року в футболі є те, що в ньому немає великих міжнародних турнірів на рівні збірних.

Це дає шанс гравцям, які не можуть претендувати на великі перемоги з національними командами, проте виблискують на клубному рівні. Зазвичай в такі сезони вирішальним фактором є успіх в Лізі чемпіонів. Проте зараз у топового європейського змагання з'явився серйозний конкурент – Клубний чемпіонат світу.

Список номінантів буде оприлюднено на початку серпня, а голосування проведуть 100 журналістів з країн, які мають найвищі позиції в рейтингу ФІФА.

&quot;Золотий м'яч&quot;-2025: організатори назвали дату й місце церемонії. Хто фаворити

Усман Дембеле (фото: instagram.com/o.dembele7)

Хто головні фаворити

Минулорічний лауреат, іспанський хавбек "Манчестер Сіті" Родрі, цьогоріч не зможе захистити титул – ще у вересні він отримав травму коліна, яка передчасно завершила його сезон.

Зараз серед головних претендентів – футболісти, які яскраво проявили себе в Лізі чемпіонів-2024/25. А також представники переможців та лідерів топ-5 чемпіонатів континенту.

Напередодні фіналів єврокубків топ-10 претендентів на премію за версією Goal.com має такий вигляд.

Список фаворитів премії "Золотий м'яч"-2025

  1. Усман Дембеле (Франція, ПСЖ)
  2. Ламін Ямаль (Іспанія, "Барселона")
  3. Рафінья (Бразилія, "Барселона")
  4. Джанлуїджі Доннарумма (Італія, ПСЖ)
  5. Мохамед Салах (Єгипет, "Ліверпуль")
  6. Педрі (Іспанія, "Барселона")
  7. Гаррі Кейн (Англія, "Баварія")
  8. Кіліан Мбаппе (Франція, "Реал")
  9. Лаутаро Мартінес (Аргентина, "Інтер")
  10. Роберт Левандовський (Польща, "Барселона")

Раніше Яремчук відповів хейтерам "золотим дублем" у Греції.

Також АПЛ оголосила претендентів на титули героїв сезону.

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