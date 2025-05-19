"Золотий м'яч"-2025: організатори назвали дату й місце церемонії. Хто фаворити

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Х премії .

Що, де й кому вручатимуть

Організатори премії – журнал France Football та медіагрупа Groupe Amaury (видавці France Football і L'Еquipe) – оголосили, що 69-та церемонія вручення найпрестижнішої футбольної нагороди пройде в понеділок, 22 вересня 2025 року, в театрі "Шатле" в Парижі.

Це на місяць раніше, ніж зазвичай, оскільки попередні церемонії проходили в жовтні або листопаді.

Під час церемонії буде вручено низку нагород:

"Золотий м'яч" – найкращому футболісту світу

– найкращому футболісту світу Жіночий "Золотий м'яч"

Трофей Копа – найкращому молодому гравцю до 21 року

– найкращому молодому гравцю до 21 року Трофей Яшина – найкращому воротарю

– найкращому воротарю Трофей Герда Мюллера – найкращому бомбардиру

– найкращому бомбардиру Трофей Йогана Кройфа – найкращому тренеру

– найкращому тренеру Клуб року

Премія Сократеса – за соціальні ініціативи

Особливості 2025-го

Особливістю поточного року в футболі є те, що в ньому немає великих міжнародних турнірів на рівні збірних.

Це дає шанс гравцям, які не можуть претендувати на великі перемоги з національними командами, проте виблискують на клубному рівні. Зазвичай в такі сезони вирішальним фактором є успіх в Лізі чемпіонів. Проте зараз у топового європейського змагання з'явився серйозний конкурент – Клубний чемпіонат світу.

Список номінантів буде оприлюднено на початку серпня, а голосування проведуть 100 журналістів з країн, які мають найвищі позиції в рейтингу ФІФА.

Усман Дембеле (фото: instagram.com/o.dembele7)

Хто головні фаворити

Минулорічний лауреат, іспанський хавбек "Манчестер Сіті" Родрі, цьогоріч не зможе захистити титул – ще у вересні він отримав травму коліна, яка передчасно завершила його сезон.

Зараз серед головних претендентів – футболісти, які яскраво проявили себе в Лізі чемпіонів-2024/25. А також представники переможців та лідерів топ-5 чемпіонатів континенту.

Напередодні фіналів єврокубків топ-10 претендентів на премію за версією Goal.com має такий вигляд.

Список фаворитів премії "Золотий м'яч"-2025