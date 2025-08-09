"Золотий м’яч - це вигадка", - різка заява Роналду після оголошення номінантів

Український та світовий футбол уже давно звикли до появи Кріштіану Роналду у списках претендентів на "Золотий м’яч". Проте останні роки п’ятиразовий володар цієї престижної нагороди не потрапляє до номінацій. Після свіжого оголошення кандидатів на 2025 рік Роналду вкотре висловив своє незадоволення, ставлячи під сумнів справедливість і прозорість процесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ole .

Історія критики і невдоволення Роналду

Це не перший випадок, коли португальський нападник висловлюється про "Золотий м’яч" із сумнівом.

Після минулорічної перемоги Родрі над Вінісіусом у боротьбі за трофей Роналду заявляв, що вірить лише в Вінісіуса і вважає нагороду непрозорою.

"Немає жодної довіри... З часом зрозумів, що це битви, які неможливо виграти", - заявив Роналду.

Роналду не відвідував останні церемонії вручення премії, де був номінований, через невизнання його переможцем.

Подібно вчинила і делегація мадридського "Реала" минулого року, відмовившись від участі у заході в Парижі.

Вражаючі результати, але без номінації

Після 2022 року, коли Роналду посів 20 місце, він не з’являвся у списках номінантів.

Хоча 40-річний гравець демонструє гарні результати у Саудівській Аравії - минулого сезону забив 35 голів і зробив 4 гольові передачі в 41 матчі, а також привів збірну Португалії до перемоги в Лізі націй УЄФА.

а вчора, 8 серпня Роналду допоміг своїй команді "Аль-Наср" розгромити португальський "Ріу Аве" з рахунком 4:0, оформивши хет-трик.

Номінанти на "Золотий м’яч-2025":

У списку головних претендентів на найціннішу нагороду у світі футболу - Дембеле, Ямал, Вітінья, Рафінья та Салах.

Ці футболісти увійшли до кола головних кандидатів на престижну нагороду завдяки своїм досягненням та впливу на поле у сезоні 2024-2025 років.