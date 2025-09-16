ua en ru
Ярмолюк може перейти в "Манчестер Юнайтед"? Усі подробиці

Вівторок 16 вересня 2025 12:55
UA EN RU
Ярмолюк може перейти в "Манчестер Юнайтед"? Усі подробиці Єгор Ярмолюк (фото: instagram.com/brentfordfc)
Автор: Катерина Урсатій

Український півзахисник "Брентфорда" та збірної України Єгор Ярмолюк потрапив у сферу інтересів "Манчестер Юнайтед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал журналіста Володимира Звєрова.

"Червоні дияволи" шукають підсилення в опорній зоні

"Манчестер Юнайтед" розглядає Ярмолюка як потенційне посилення центральної ланки команди. У клубі мають проблеми в опорній зоні, тому керівництво приділяє увагу варіантам із залученням перспективних півзахисників.

Інтерес до українця є серйозним, а не формальним моніторингом. Ярмолюк перебуває у полі зору клубу вже тривалий час.

"Брентфорд" визначив цінник

"Бджоли" готові розпочати переговори щодо можливого трансферу у разі пропозиції від 30 млн фунтів стерлінгів (близько 34 млн євро). Це суттєво перевищує суму, за яку клуб підписав Ярмолюка з "Дніпра-1".

Улітку 2022 року хавбек перебрався до англійського "Брентфорда" за 1,5 млн євро.

За два роки він закріпився у складі команди та став одним із найперспективніших українських гравців в АПЛ. У травні 2024 року клуб продовжив контракт з Ярмолюком до 30 червня 2031 року.

Статистика та оцінка Transfermarkt

У поточному сезоні 21-річний футболіст провів за "Брентфорд" 5 матчів у всіх турнірах, але результативними діями поки не відзначився. Попри це, його потенціал високо оцінюють у Європі.

Згідно з даними Transfermarkt, вартість Ярмолюка становить 15 млн євро. Проте "Брентфорд" готовий відпустити півзахисника лише у випадку значно вигіднішої пропозиції.

Раніше ми розповіли про яскравий дебют Владислава Ваната за "Жирону" в іспанській Ла Лізі.

Також читайте, як українець Богдан Попов очолив бомбардирську гонку в Італії.

