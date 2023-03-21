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Боїться арешту? Кремль не став коментувати можливість поїздки Путіна в ПАР

Новость на русском →
Вівторок 21 березня 2023 18:41
Боїться арешту? Кремль не став коментувати можливість поїздки Путіна в ПАР Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Кремлі поки що не коментують імовірну поїздку російського диктатора Володимира Путіна в ПАР на саміт БРІКС у серпні.

Про це заявив прессекретар диктатора Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пропагандистське російське ЗМІ "ТАСС".

"Поки що не ухвалювали таких рішень", - заявив він.

У відповідь на уточнююче запитання, чи змінилася якось підготовка до саміту російською стороною, Пєсков зазначив: "Усе йде своєю чергою".

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Також ордер було видано на ім'я уповноваженої за президента Росії з прав дитини Марії Олексіївни Львово-Бєлової.

Згідно з рішенням суду, тепер Путіна зобов'язані заарештувати в 123 країнах світу, які ратифікували Римський статут або визнали юрисдикцію МКС.

Раніше Sky News повідомляв, що ПАР має заарештувати Путіна, якщо він приїде на саміт у серпні.

При цьому в ПАР заявили, що знають про свої юридичні зобов'язання з приводу ордера на арешт Путіна.

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